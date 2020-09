Zdravstveni strokovnjaki za čim bolj dosledno spoštovanje priporočil za zajezitev koronavirusa v šolah

Ljubljana, 1. septembra - Raziskave kažejo, da predvsem nekoliko večji otroci in najstniki bistveno pogosteje širijo okužbo s koronavirusom, kot so to opisovali doslej, opozarja Mateja Logar z ljubljanske infekcijske klinike. Ker bo v šolah več stikov med otroki, je možno, da bodo ti postali primarni vir okužbe v družini, zato je pozvala k spoštovanju priporočil v šolah.