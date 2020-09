Ovse: Položaj v Belorusiji je treba rešiti v Belorusiji

pogovarjal se je Mihael Šuštaršič

Bled, 1. septembra - Položaj v Belorusiji, kjer je po spornih predsedniških volitvah v začetku avgusta prišlo do množičnih protestov, je treba rešiti v Belorusiji, med Belorusi in ob polnem upoštevanju njihove suverenosti, neodvisnosti in človekovih pravic, je za STA ocenila namestnica generalnega sekretarja Ovseja Tuula Yrjölä.