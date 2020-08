Že 15. BSF letos kljub pandemiji z zelo visoko udeležbo

pripravil Mihael Šuštaršič

Bled, 28. avgusta - Bled bo v ponedeljek spet gostil Blejski strateški forum (BSF), že 15. po vrsti, ki bo letos potekal v znamenju pandemije novega koronavirusa in strogih varovalnih ukrepov. A to po vsebinski plati na forum ne bo kaj dosti vplivalo. Obeta se zelo visoka udeležba - na Bled prihaja kar sedem tujih voditeljev držav in številni drugi pomembni gosti.