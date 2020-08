BSF letos kot uvertura v razprave o prihodnosti EU

pripravili Blaž Mohorčič, Jure Kos, Sergeja Kotnik Zavrl in Mihael Šuštaršič

Bled, 31. avgusta - Letošnji 15. Blejski strateški forum (BSF) je kljub pandemiji covida-19 postregel z najvišjo udeležbo doslej. Dva predsednika, sedem premierjev, šest zunanjih ministrov, visoki predstavnik EU in številni drugi so razpravljali o prihodnosti EU po pandemiji in brexitu. "Zima prihaja," je opozoril slovenski gostitelj, premier Janez Janša.