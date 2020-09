V ponedeljek okužbe v 27 občinah po državi

Ljubljana, 1. septembra - V ponedeljek so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili kar v 27 občinah po državi. Znova so največ primerov, pet, odkrili v Ljubljani, kjer je tudi največ trenutno okuženih (91). Štiri okužbe so potrdili v Rogaški Slatini, po tri v občini Celje, ki je druga po številu aktivno okuženih, in Murski Soboti, po dve pa v Mariboru, Krškem in Sevnici.