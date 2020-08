WHO: Vlade naj prisluhnejo protestnikom proti ukrepom zaradi pandemije

Ženeva, 31. avgusta - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pozvala vlade, naj prisluhnejo tistim, ki protestirajo proti ukrepom za zajezitev pandemije covida-19. "Pomembno je, da s protestniki začnemo dialog," je danes v Ženevi dejal vodja ukrepanja v izrednih razmerah pri WHO Mike Ryan in dodal, da se je treba izogibati delitvam družbe.