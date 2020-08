V SAB kljub povečani protikrizni javni porabi pesimistični

Ljubljana, 31. avgusta - Rekorden javnofinančni primanjkljaj in zadolževanje države sama po sebi nista slaba, če bi porabljena sredstva v času najstrožjih omejitev zaradi epidemije covida-19 dosegla pravi cilj, tj. čim bolj ublažiti posledice krize za ljudi in gospodarstvo, so predlog rebalansa proračuna komentirali v SAB. Vladi očitajo, da je na nekatere pozabila.