Rebalans v sklepni fazi priprave, javnofinančna gibanja nekoliko bolj optimistična od pričakovanj

Ljubljana, 20. avgusta - Priprava predloga rebalansa je v sklepni fazi, saj je vlada napovedala, da ga bo v DZ poslala do 1. septembra. O podrobnostih na ministrstvu za finance še ne morejo govoriti, saj se natančna ocena prihodkov in odhodkov še pripravlja. So pa trendi na področju javnih financ nekoliko bolj optimistični od pričakovanj.