Dunaj, 31. avgusta - V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 272 novih okužb s koronavirusom, od tega večino na Dunaju. Gre za vnovičen porast, potem ko so v nedeljo poročali o 181 novih okužbah. Dan pred tem so po drugi strani potrdili kar 395 primerov, največ od začetka aprila.