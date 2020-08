Biden spomnil Američane, da je v času pandemije in nasilja predsednik države Trump

New York, 28. avgusta - Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v četrtek zvečer v pogovoru za televizijo MSNBC zavrnil poskuse republikancev na konvenciji, da krivdo za žrtve pandemije novega koronavirusa in nasilje na ulicah zvalijo nanj in demokrate. "Problem je, da živimo v Trumpovi Ameriki," je dejal.