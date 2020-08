V soboto nove okužbe potrdili v 16 občinah

Ljubljana, 30. avgusta - V soboto so nove okužbe z novim koronavirusom odkrili v 16 občinah. Osem primerov so potrdili v Ljubljani, po tri v Tržiču, po dva pa v Kranju, Rogaški Slatini, Slovenskih Konjicah in Šentjurju, v ostalih po enega. Aktivnih okužb je trenutno 449. Največ aktivno okuženih je v Ljubljani, in sicer 85, in 26 v Celju.