V petek nove okužbe potrdili v 23 občinah

Ljubljana, 29. avgusta - V petek so nove okužbe z novim koronavirusom odkrili v 23 občinah in pri enem tujem državljanu. Devet primerov so potrdili v Ljubljani, po dva v Celju, Rogaški Slatini, Kranju, Kamniku in Murski Soboti, v ostalih po enega. Aktivnih okužb je trenutno 433. Največ aktivno okuženih je v Ljubljani, in sicer 84, in 27 v Celju.