Nemška kanclerka in regionalni voditelji za karanteno ob povratku iz rdečih držav

Berlin, 27. avgusta - Nemška kanclerka Angela Merkel in voditelji 16 nemških zveznih dežel so se danes uskladili o strožjih ukrepih za zajezitev novega koronavirusa v državi. Od oktobra bo ob povratku v državo z območja na rdečem seznamu obvezna vsaj petdnevna karantena. Skoraj vsi voditelji deželnih vlad so se tudi strinjali o uvedbi 50 evrov globe za nenošenje maske.