Na Švedskem na stadionih do 500 gledalcev

Stockholm, 27. avgusta - Švedske zdravstvene oblasti so potrdile predlog vlade, da bo lahko na stadionih na javnih dogodkih, športnih in drugih, do 500 gledalcev, ki pa morajo imeti najmanj meter medsebojne razdalje. Doslej je bilo lahko na javnih prireditvah največ 50 oseb, ki so morale biti dva metra drug od druge.