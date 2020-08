V Berlinu prepovedali množične proteste proti zaščitnim ukrepom proti koronavirusu

Berlin, 26. avgusta - Deželne oblasti nemške prestolnice Berlin so prepovedale množične proteste, ki so bili načrtovani za ta konec tedna. Kot razlog so navedli skrb, da udeleženci shodov ne bodo upoštevali ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zagotovila, da bodo udeleženci protestov nosili maske, jih niso prepričala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.