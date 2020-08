Črnomaljski policisti v vozilu odkrili več skritih tujcev

Novo mesto, 26. avgusta - Črnomaljski policisti so danes okoli 5. ure v Starih Žagah v tovornem delu kombiniranega vozila romunskih registrskih oznak odkrili 27 Afganistancev in pet Pakistancev. Tujci niso znali pojasniti, kako so prispeli v državo, romunski voznik pa ne, kje jih je našel. Vozniku in še dvema Romunoma so odvzeli prostost, so sporočili s policije.