Socialna inšpekcija v primeru utopitve dečka v Soči ni ugotovila napak

Nova Gorica, 26. avgusta - Socialna inšpekcija, ki je v primeru utopitve dečka v Soči opravila strokovni nadzor, ni ugotovila strokovnih napak. Strokovne delavke centra za socialno delo so ves čas nudile zakonito, strokovno in človeško podporo bratoma utopljenega in starima staršema, zaradi česar jih je policija tudi pozvala k posredovanju, so za STA sporočili z inšpekcije.