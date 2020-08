Za dolgoročno varnost na Soči v Solkanu projektna strokovna skupina

Nova Gorica, 21. avgusta - Predstavniki novogoriške občine na čelu z županom Klemnom Miklavičem in vodstvi Holdinga slovenske elektrarne (HSE) in družbe Soške elektrarne Nova Gorica so se danes sestali s ciljem najti rešitve za večjo varnost na Soči v Solkanu, kjer je pred dnevi prišlo do tragične nesreče. Sklenili so ustanoviti projektno strokovno skupino.