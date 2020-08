Na policiji bodo preučili možnosti čim prejšnjega obveščanja svojcev v primeru tragičnih nesreč

Ljubljana, 24. avgusta - Časovnica aktivnosti policije ob utopitvi otroka v Soči potrjuje, da je bil dogodek visoko intenziven in da je vsako dejanje zahtevalo svoj čas, so v odzivu na ugotovitve nadzora notranjega ministrstva zapisali na policiji. So pa napovedali, da bodo preučili, na kakšen način lahko pripomorejo k čim prejšnjemu obveščanju staršev v podobnih primerih.