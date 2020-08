V Italiji v zadnjem mesecu dve tretjini na novo okuženih s koronavirusom mlajših od 50 let

Rim, 25. avgusta - V zadnjem mesecu je bilo v Italiji med ljudmi, ki so se okužili z novim koronavirusom, dve tretjini mlajših od 50 let, kažejo podatki italijanskega inštituta za javno zdravje (ISS). Povprečna starost na novo okuženih v zadnjem mesecu pa znaša 32 let, potem ko je bila ob začetku epidemije nad 60.