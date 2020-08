Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o uspehu slovenskega košarkarja Luke Dončića, ki je Dallasu v zadnji sekundi priboril zmago. Poročale so tudi o aktualni statistiki okužb s koronavirusom v državi, izjavah govorca za covid-19 Jelka Kacina, nočitvah slovenskih turistov na Hrvaškem in možnostih za vstop v Slovenijo iz tujine.