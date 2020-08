Reporter o političnih spopadih (24. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Silvester Šurla v komentarju Od tod do večnosti piše o političnih spopadih, ki bi lahko nov vrhunec dosegli še to jesen. Po mnenju avtorja bi bil lahko razkol med poslansko skupino DeSUS in predsednico stranke Aleksandro Pivec usoden za Janševo vlado, če bi poslanci samooklicane upokojenske stranke, podobno kot lani Levica, vladi odtegnili podporo.