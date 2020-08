Delo o dogovoru za višjo produktivnost (25. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Miha Jenko v komentarju Da bo res v ospredju blaginja Slovenije, piše o tem, da sta povečanje produktivnosti in zmanjšanje razvojnega zaostanka za povprečjem EU in najrazvitejšimi državami ena najpomembnejših strateških nalog Slovenije. Pri tem bosta po avtorjevi oceni ključna družbeni konsenz in zaveza socialnih partnerjev.