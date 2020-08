Koalicija o širokem naboru projektov za okrevanje, rebalans predvidoma brez večjih rezov

Brdo pri Kranju, 24. avgusta - Vlada in poslanci koalicije so danes na srečanju na Brdu pri Kranju razpravljali o naboru projektov, ki bi jih lahko financirali z izpogajanimi evropskimi sredstvi. Govorili so tudi o rebalansu proračuna, v katerem naj ne bi bilo večjih rezov pri odhodkih, je po srečanju za STA povedal vodja poslancev SDS Danijel Krivec.