Na MNZ bodo policijski postopek ob utopitvi otroka v Soči proučili z vidika zakonitosti in strokovnosti

Ljubljana, 5. avgusta - Na ministrstvu za notranje zadeve bodo od policije zahtevali pisno pojasnilo o poteku postopka ob nedavni utopitvi v Soči in v primeru ugotovljenih nepravilnosti ustrezno ukrepali, so napovedali. V Društvu primorskih arhitektov pa so medtem kritični do napovedanih ukrepov za večjo varnost kopalcev, saj da so ukrepi po meri energetike, in ne ljudi.