Po utopitvi dečka poziv k dostojni pomoči svojcem

Ljubljana, 6. avgusta - Po utopitvi 10-letnika v Soči in pismu njegovih staršev je Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško predlagalo institucijam ter strokovnim organom, da premislijo o ustreznosti protokolov v takih primerih. Pozvali so, naj pristojni zagotovijo pravno podlago za dostojno in učinkovito pomoč svojcem ter primerno komunikacijo.