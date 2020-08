Na Berlinalu ne bodo več ločevali igralskih nagrad po spolih

Berlin, 24. avgusta - Organizatorji filmskega festivala v Berlinu so danes napovedali, da s prihodnjim letom pri igralcih ne bodo več ločevali nagrad po spolih. Podelili bodo nagradi za najboljšo glavno in najboljšo stransko vlogo, da bi se na ta način izognili razlikovanju med igralci in igralkami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.