Zlati medved 70. Berlinala filmu Zla ni iranskega režiserja Mohammada Rasoulofa

Berlin, 29. februarja - Zlati medved 70. Berlinala je na nocojšnji podelitvi nagrad pripadel filmu Zla ni (z angleškim naslovom There Is No Evil) iranskega režiserja Mohammada Rasoulofa, ki ne sme zapustiti svoje države. Film pripoveduje o mejah osebne svobode znotraj avtoritarnih režimov, piše nemška tiskovna agencija dpa.