Letošnji Berlinale prvi pod vodstvom umetniškega direktorja Carla Chatriana

pripravila Tatjana Zemljič

Berlin, 17. februarja - V Berlinu bo med 20. februarjem in 1. marcem potekal 70. mednarodni filmski festival. Letošnja izdaja bo prva, ki bo potekala pod vodstvom Italijana Carla Chatriana in njegove pomočnice, Nizozemke Mariette Rissenbeek. Prikazali bodo 340 filmov, v tekmi za medvede jih bo 18. Festival bo odprl film My Salinger Year.