V Ljubljani in Novem mestu po pet novih okuženih, v prestolnici 100 aktivnih okužb

Ljubljana, 24. avgusta - Največ okužb z novim koronavirusom so v nedeljo potrdili v Ljubljani in Novem mestu, kjer je po pet novookuženih. Po eno okužbo so potrdili v Celju, Črnomlju, Miklavžu na Dravskem polju in Rečici ob Savinji. Največ aktivnih okužb, 100, je v Ljubljani, po deset ali več jih imajo še v Mariboru, Celju, Novem mestu, Grosuplju in Tržiču.