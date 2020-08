V poletnih mesecih več kot polovica potrjenih uvoženih okužb z novim koronavirusom s Hrvaške

Ljubljana, 22. avgusta - V obdobju od 1. junija do 21. avgusta so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) s pomočjo epidemiološke službe in laboratorijev ugotovili, da je v Slovenijo iz tujine prišlo 300 oseb, okuženih z novim koronavirusom. Med temi jih je največ, 165 oz. 55 odstotkov, prišlo s Hrvaške, prevladujejo pa mlajše osebe, so sporočili z NIJZ.