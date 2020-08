Hrvaška na rdečem seznamu, Slovencem čas do ponedeljka za vrnitev domov brez karantene

Ljubljana, 21. avgusta - Hrvaška je od polnoči na rdečem seznamu držav z več kot 40 okuženimi z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev, kar pomeni karanteno po vstopu v Slovenijo. Slovenci, ki so še na Hrvaškem, se lahko brez karantene vrnejo do ponedeljka do polnoči. Pričakovati pa je zgoščevanje prometa na mejnih prehodih in cestah proti notranjosti države.