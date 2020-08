Ministrstvo do četrtka izdalo 52.000 karantenskih odločb

Ljubljana, 21. avgusta - Ministrstvo za zdravje je do četrtka izdalo 52.000 karantenskih odločb oziroma 1500 od ponedeljka do četrtka. Do ponedeljka so jih namreč izdali 50.500, so takrat sporočili za STA. Na ministrstvu pravijo, da bodo delo po uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam prilagodili tako, da bo izdajanje odločb teklo čim hitreje.