V ekipi Robert Berića pozitiven igralec

Chicago, 22. avgusta - Iz moštva Chicago Fire, za katerega v severnoameriški nogometni ligi MLS igra Slovenec Robert Berić, so potrdili okužbo z novim koronavirusom med člani prve ekipe. Imena niso sporočili, povedali pa so, da igralec ne kaže znakov bolezni in je po strogih navodilih lige v izolaciji.