Briancon gosti prvo in edino tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju letos

Briançon, 22. avgusta - V Brianconu v Franciji je na sporedu prva in najverjetneje tudi edina tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v letošnji sezoni, ki jo je zaznamoval novi koronavirus. Slovenci so dolgi tekmovalni premor dobro izkoristili. V drevišnjem finalu težavnosti bo imela Slovenija kar šest predstavnikov, štiri v ženski in dva moški konkurenci.