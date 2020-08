V Evropi in Sloveniji danes poklon žrtvam totalitarnih režimov

Ljubljana, 23. avgusta - V Sloveniji in Evropi danes obeležujemo evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je leta 2009 določil Evropski parlament, od leta 2012 pa ga uradno obeležujemo tudi v Sloveniji. Dan spomina spremljajo opozorila, da življenje brez totalitarizma in avtoritarizma ni samoumevno in da se je treba zanj boriti.