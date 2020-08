Pahor podprl zamisel o spomeniku prepovedanim in uničenim knjigam

Ljubljana, 21. avgusta - Skupina akademikov in drugih strokovnjakov humanističnih ved je na predsednika republike Boruta Pahorja naslovila pobudo za postavitev spominskega znamenja prepovedanim in uničenim knjigam na Slovenskem. Predsednik je pobudo podprl. Po njegovem mnenju je takšno spominsko znamenje univerzalnega pomena in navdihuje z željo po svobodi izražanja.