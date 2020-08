EU opozarja, da stanje brez totalitarizma in avtoritarizma ni samoumevno

Bruselj/Ljubljana, 21. avgusta - Stanje brez totalitarizma in avtoritarizma ni samoumevno, ampak je to težko pridobljen način življenja, ki bi ga morali ceniti vsak dan, sta pred evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov zapisala evropska komisarja za vrednote in pravosodje. Pred nedeljskim dnevom spomina so potekali dogodki tudi v Sloveniji.