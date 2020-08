V četrtek potrdili 38 okužb z novim koronavirusom, umrl en bolnik s covidom-19

Ljubljana, 21. avgusta - V četrtek so v Sloveniji opravili 1096 testov in potrdili 38 okužb z novim koronavirusom, je na Twitterju sporočila vlada. V bolnišnici zdravijo 18 bolnikov s covidom-19, nihče ne potrebuje intenzivne nege, enega so odpustili domov. V četrtek je umrl en bolnik s covidom-19, skupno število umrlih je 130.