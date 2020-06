Na donatorski konferenci zbrali polovico potrebnih sredstev za Jemen

Rijad, 2. junija - Na virtualni donatorski konferenci, ki jo je Savdska Arabija organizirala skupaj z Združenimi narodi, so danes zbrali 1,35 milijarde ameriških dolarjev za humanitarno pomoč obubožanemu Jemnu. To je dobra polovica 2,4 milijarde dolarjev, kolikor potrebujejo za državo, kjer šest let divja državljanska vojna, sooča pa se tudi z epidemijo covida-19.