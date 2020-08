Z glasbo Mozarta in Haydna se bo sklenil Festival Radovljica

Radovljica, 23. avgusta - Z glasbo Mozarta in Haydna na zgodovinskih glasbilih in s plesi, kakršne so poznali tudi pri nas, se bo danes v radovljiški graščini sklenil 38. festival Radovljica. Organizatorji so ga uspeli izpeljati kljub krizi zaradi koronavirusa, ker pa so računali na manjši prihodek od vstopnin, so izvedli dva sporeda manj kot v preteklih letih.