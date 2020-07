Na Festivalu Radovljica bodo gostili več kot 30 umetnikov iz 12 držav

Radovljica, 1. julija - V Radovljici med 7. in 23 avgustom načrtujejo 38. Festival Radovljica, v okviru katerega se bo zvrstilo osem koncertov z repertoarjem od najzgodnejšega zapisanega večglasja iz 11. stoletja do Frederica Chopina in Franza Liszta. Nastopilo bo 33 umetnikov iz 12 držav, med drugim tudi godalni ansambel Solamente Naturali in vokalni kvintet Cinquecento.