S koncertom slovaške zasedbe se začenja 38. Festival Radovljica

Radovljica, 7. avgusta - S koncertom slovaške zasedbe Solamente naturali in programom Musica Globus se bo drevi ob 20. uri v radovljiški cerkvi začel 38. Festival Radovljica. Do 23. avgusta se bo zvrstilo osem sporedov z repertoarjem od najzgodnejšega zapisanega večglasja iz 11. stoletja do Chopina in Liszta.