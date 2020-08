Rok za vloge o upravičeni višini pomoči zaradi covida-19 konec avgusta

Ljubljana, 20. avgusta - Podjetja, ki so bila na podlagi protikoronske zakonodaje upravičena do javnih sredstev, ki presegajo maksimalno vrednost, morajo do 31. avgusta vložiti vlogo za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči, opozarjajo na ministrstvu za delo. Če vloge z dokazili za nastalo škodo zaradi covida-19 ne bodo oddala, bodo morala presežno pomoč vrniti.