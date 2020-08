V Nemčiji trgovci s kolesi med zmagovalci koronske krize

München, 20. avgusta - V Nemčiji so trgovci s kolesi med največjimi zmagovalci krize novega koronavirusa. Skoraj vsi trgovci s kolesi so namreč zadovoljni s trenutnim poslovanjem, njihove ocene so dosegle 95 od 100 možnih točk, kaže raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo.