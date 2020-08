Gorenje zaradi povečanja naročil zaposluje za določen čas

Velenje, 18. avgusta - V Gorenju imajo v tem času rekordno količino naročil. Do konca leta so naročila v primerjavi z lani vsak mesec večja za več kot 30 odstotkov, od 15- do 20-odstotno rast naročil pričakujejo tudi v začetku prihodnjega leta. Zaradi povečanja naročil v podjetju zaposlujejo; od 10. avgusta so za določen čas zaposlili že 240 delavcev, še 350 jih iščejo.