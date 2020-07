V Gorenju razvojni center za kuhalne in pomivalne aparate skupine Hisense

Ljubljana, 8. julija - Družba Hisense Gorenje v Velenju vzpostavlja globalni center za raziskave in razvoj za kuhalne aparate in pomivalne stroje za celotno skupino Hisense. Konec junija so začeli tudi s proizvodnjo pomivalnih strojev blagovne znamke Hisense za ameriški trg, kar predstavlja prvo tako naročilo slovenski proizvodnji, so sporočili iz Gorenja.