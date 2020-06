V Gorenju preverjajo naročila, program presežnih delavcev danes ne bo sprejet

Velenje, 30. junija - V proizvodni družbi Gorenje, kjer pripravljajo program presežnih delavcev in so tudi že izdelali seznam 322 presežnih delavcev, programa danes, kot je bilo predvideno, ne bodo sprejeli. Kot so pojasnili v Hisense Gorenju, preverjajo, koliko naročil bodo dejansko prejeli za avgust, september in oktober. Šele nato se bodo odločali naprej.