Zaradi covida-19 prestavljena tekma med Marseillom in Saint-Etiennom

Marseille, 18. avgusta - Uvodna tekma sezone prve francoske nogometne lige med Marseillom in Saint-Etiennom je bila preložena zaradi novega koronavirusa. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, so v vrstah Marseilla potrdili tri nove pozitivne teste. Vsega skupaj so tako s covidom-19 v Marseillu okužene štiri osebe. Okuženih v klubu niso imenovali.