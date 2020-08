V Argentini kljub karanteni protivladni protesti

Buenos Aires, 18. avgusta - Kljub strogim karantenskim ukrepom, ki naj bi zajezili širjenje novega koronavirusa, so se na ulicah Buenos Airesa v ponedeljek zbrali nasprotniki predsednika Alberta Fernandeza, poročajo tuje tiskovne agencije. Razjezila jih predvsem karantena, ki velja že 150 dni in naj bi po novem trajala še vsaj do konca meseca, imajo pa tudi druge zahteve.